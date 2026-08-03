Quels sont les liens entre le sexe, la robotique et l'Intelligence humaine?
Écoutez la chronique techno de Mathieu Roy en compagnie de Catherine Brisson
Les sujets discutés
- Le congrès international Love and Sex with Robots, prévu les 21 et 22 août, explore la sex tech, l’intelligence artificielle, la robotique et leurs impacts sur l’intimité humaine;
- On aborde l’évolution de l’industrie du sexe, la démocratisation des appareils cellulaires, les questions éthiques, la collecte de données sensibles, et l’émergence de robots humanoïdes abordables venant de Chine;
- Des exemples de produits innovants, comme l’oscillateur en silicone et le Nespresso du dildo, illustrent l’avant-garde technologique du secteur.