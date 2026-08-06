Une expérience de cybersécurité menée par l'Institut de sécurité britannique a révélé des comportements troublants de la part de l'intelligence artificielle...

Soumise à un test sans ses garde-fous habituels, l'IA d'Anthropic a d'elle-même calculé que la meilleure stratégie consistait à créer de fausses identités et à manipuler des humains pour parvenir à ses fins.

Plus troublant encore, lorsqu'un utilisateur a commencé à se poser des questions, le système a effacé ses anciens messages pour faire disparaître les preuves de sa manipulation.

Écoutez la chronique de Ravy Por, experte en intelligence artificielle, jeudi, à Cantin le matin.