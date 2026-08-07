Nouveau recueil «Parlez-moi d'amour»

Épuisée de scruter la haine et la violence depuis une décennie dans le cadre de ses travaux, l'autrice et réalisatrice Léa Clermont-Dion avait besoin d'un vent d'espoir.

Inspirée par la célèbre chanson de Lucienne Boyer, elle a imaginé le recueil Parlez-moi d'amour, publié aux Éditions Cardinal.

Ce projet rassemble des créations intimes et personnelles écrites par une quinzaine d'autrices québécoises de talent, dont Kim Lévesque-Lizotte, Rébecca Déraspe et Catherine Éthier.

Offrant une plongée authentique au cœur des sentiments, cet ouvrage se veut une pause littéraire accessible pour faire du bien.

Écoutez Léa Clermont-Dion, autrice, réalisatrice et enseignante, vendredi matin au micro de Philippe Cantin.