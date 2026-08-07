Nouveau recueil «Parlez-moi d'amour»

Épuisée de scruter la haine et la violence depuis une décennie dans le cadre de ses travaux, l'autrice et réalisatrice Léa Clermont-Dion avait besoin d'un vent d'espoir.
Inspirée par la célèbre chanson de Lucienne Boyer, elle a imaginé le recueil Parlez-moi d'amour, publié aux Éditions Cardinal.
Ce projet rassemble des créations intimes et personnelles écrites par une quinzaine d'autrices québécoises de talent, dont Kim Lévesque-Lizotte, Rébecca Déraspe et Catherine Éthier.
Offrant une plongée authentique au cœur des sentiments, cet ouvrage se veut une pause littéraire accessible pour faire du bien.
Écoutez Léa Clermont-Dion, autrice, réalisatrice et enseignante, vendredi matin au micro de Philippe Cantin.
«Dans un monde qui brûle, dans un monde qui s'effrite, dans un monde où on se chicane beaucoup, c'est correct de se parler d'amour aussi.»