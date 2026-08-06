Écoutez la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, avec l'animatrice Catherine Brisson lors du segment Nos politiciens en vacances.
Les sujets discutés
- La mairesse de Montréal discute de la revalorisation du Village, incluant les travaux majeurs sur la rue Sainte-Catherine jusqu’en 2030 et le retour des boules de couleurs, en collaboration avec l’agence détentrice des droits.
- Soraya Martinez Ferrada évoque l’importance de la prévisibilité pour les commerçants, le programme d’aide bonifié, et son engagement envers l’équipe municipale.
- La mairesse parle aussi de ses vacances en Europe et de sa capacité à décrocher, consciente de l'apport de son équipe;
- Elle évoque son goût pour la contemplation, la danse latine, les festivals, comme les Francofolies et Igloo Fest, ainsi que ses origines chiliennes,