La poutine de Québec à Montréal

L'institution mythique de la région de Québec, Ashton, franchit une étape historique en ouvrant aujourd'hui les portes de sa toute première succursale sur l'île de Montréal, au Complexe Desjardins.

Entre les pommes de terre fraîches en provenance directe de l'île d'Orléans, les livraisons quotidiennes de fromage et une sauce faite maison selon la tradition, la chaîne fondée en 1969 entend bien séduire le cœur des Montréalais sans compromettre sa recette originale.

Écoutez le directeur marketing d'Ashton, Vincent White, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.