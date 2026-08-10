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La poutine de Québec à Montréal

Deux Ashton à Montréal: «C'est une question de temps»

par 98.5

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Entendu dans

Le midi

le 10 août 2026 14:54

Avec

Jean-Sébastien Hammal
Jean-Sébastien Hammal
Deux Ashton à Montréal: «C'est une question de temps»
Le midi / Cogeco Média

L'institution mythique de la région de Québec, Ashton, franchit une étape historique en ouvrant aujourd'hui les portes de sa toute première succursale sur l'île de Montréal, au Complexe Desjardins.

Entre les pommes de terre fraîches en provenance directe de l'île d'Orléans, les livraisons quotidiennes de fromage et une sauce faite maison selon la tradition, la chaîne fondée en 1969 entend bien séduire le cœur des Montréalais sans compromettre sa recette originale.

Écoutez le directeur marketing d'Ashton, Vincent White, lundi, au micro de Jean-Sébastien Hammal.

«On ne sera pas fâché à ce stade-ci d'annoncer où sera cette deuxième succursale, mais je crois que c'est une question de temps.» 

Vincent White

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