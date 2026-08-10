Maltraitance animale dans un encan

Une enquête sous couverture menée par l'organisme Animal Justice a révélé des images choquantes de maltraitance envers des animaux d'élevage dans l'un des plus grands encans du Québec, situé à Saint-Hyacinthe.

Ces révélations remettent en lumière les importantes lacunes du système de protection animale dans la province.

Écoutez la directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA de Montréal, Me Sophie Gaillard, à ce sujet, lundi, lors de l'émission Le midi.