Malgré les ratés et les difficultés récentes d'acteurs majeurs comme Northvolt, Lion Électrique et Nemaska, la région de la Mauricie-Centre-du-Québec demeure un terreau extrêmement prometteur pour l’innovation énergétique.

C'est ce qu'affirme le président du conseil d'administration de la Vallée de la transition énergétique, Pierre Ducharme. Les villes de Shawinigan, Trois-Rivières et Bécancour continuent d'unir leurs forces avec des partenaires stratégiques. dont Hydro-Québec, General Electric et l’UQTR, pour propulser des projets d'avenir liés aux batteries, à l’hydrogène, au graphite et aux éoliennes.

Écoutez Pierre Ducharme, président du conseil d'administration de la Vallée de la transition énergétique, en discuter, samedi, à Signé l'été.