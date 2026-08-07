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Nouveau slogan, «Osez pour vrai»

«Qui va oser remettre en cause le modèle québécois? C'est les conservateurs»

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Entendu dans

Cantin le matin

le 7 août 2026 08:17

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Qui va oser remettre en cause le modèle québécois? C'est les conservateurs»
Éric Duhaime explique le processus derrière le choix de ce slogan. / CP - Christopher Katsarov

En vue de l’élection du 5 octobre prochain, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a dévoilé le slogan de sa formation: «Osez pour vrai».

Avec ce message, il affirme vouloir se distinguer des quatre autres partis qui entretiennent un modèle désuet de taxation des citoyens, selon lui.

Éric Duhmaine en profite pour rappeler les priorités de son parti, soit une réduction des taxes et de l'impôt, une restructuration du modèle bureaucratique et un meilleur accès aux services publics avec l'ajout de concurrence, notamment dans le milieu de la santé.

Écoutez le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, discuter de ce slogan, vendredi, au micro de Philippe Cantin.

«On se disait: Qui? Qui a le courage de le faire? Qui va oser remettre en cause le modèle québécois? Évidemment que c'est les conservateurs. On est différents. Les quatre autres partis entretiennent grosso modo le même modèle qui taxe beaucoup les citoyens. Puis il y a une crise des services publics, une crise d'endettement, une crise du logement. Nous, on veut sortir de ce modèle-là. Et donc on s'est dit on va oser puis on va oser pour vrai. On ne va pas juste en parler en campagne électorale, on va le faire si les citoyens nous font confiance.»

Éric Duhaime

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