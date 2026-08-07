Nouveau slogan, «Osez pour vrai»

En vue de l’élection du 5 octobre prochain, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a dévoilé le slogan de sa formation: «Osez pour vrai».

Avec ce message, il affirme vouloir se distinguer des quatre autres partis qui entretiennent un modèle désuet de taxation des citoyens, selon lui.

Éric Duhmaine en profite pour rappeler les priorités de son parti, soit une réduction des taxes et de l'impôt, une restructuration du modèle bureaucratique et un meilleur accès aux services publics avec l'ajout de concurrence, notamment dans le milieu de la santé.

Écoutez le chef du Parti conservateur, Éric Duhaime, discuter de ce slogan, vendredi, au micro de Philippe Cantin.