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Actualité sportive

Les Alouettes reçoivent les Elks d'Edmonton

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Signé l'été

le 8 août 2026 08:14

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Les Alouettes reçoivent les Elks d'Edmonton
Le quart-arrière Davis Alexander est au coeur des succès de l'équipe. / CP - Adrian Wyld

Avec une fiche impressionnante de 7 victoires et une seule défaite, les Alouettes de Montréal tenteront de poursuivre leur excellente saison samedi, alors qu’ils accueillent les Elks d’Edmonton au stade Percival-Molson.

Les Elks sont la seule équipe à avoir vaincu les Alouettes cette saison. Montréal aura donc l’occasion de prendre sa revanche, alors que l'ancien quart-arrière des Moineaux, Cody Fajardo, sera de retour en ville.

Écoutez Jasmin Leroux, du Réseau des sports, fait le point sur l'actualité sportive, samedi, au micro de Jean-François Baril.

Autres sujets abordés:

  • L'Américain Ben Shelton demeure favori à l'Omnium Banque Nationale;
  • Les Blue Jays remportent face aux Phillies, premier départ réussi pour le nouveau venu José Soriano.

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