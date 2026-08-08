Avec une fiche impressionnante de 7 victoires et une seule défaite, les Alouettes de Montréal tenteront de poursuivre leur excellente saison samedi, alors qu’ils accueillent les Elks d’Edmonton au stade Percival-Molson.

Les Elks sont la seule équipe à avoir vaincu les Alouettes cette saison. Montréal aura donc l’occasion de prendre sa revanche, alors que l'ancien quart-arrière des Moineaux, Cody Fajardo, sera de retour en ville.

Écoutez Jasmin Leroux, du Réseau des sports, fait le point sur l'actualité sportive, samedi, au micro de Jean-François Baril.