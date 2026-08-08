Chansons à découvrir

La chanteuse Trudy présente sa nouvelle chanson Thanks I Guess, un morceau entrainant aux inspirations country-pop qu'elle a récemment performé sur la scène de l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu.

À travers cette nouvelle chanson, l'artiste aborde le thème de la rupture amoureuse avec gratitude, une approche originale pour ce type de chanson.

Écoutez la chronique culturelle d'Anaïs Guertin-Lacroix, samedi, au micro de Jean-François Baril.