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Phénomènes météorologiques

Le nombre de tornades ne serait pas en hausse, malgré les images qui circulent

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 8 août 2026 10:43

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Le nombre de tornades ne serait pas en hausse, malgré les images qui circulent
Jean-François Baril / Cogeco Média

Alors que les images de tornades se sont multipliées sur les fils d'actualité au courant de l'été, le nombre réel de ces phénomènes enregistrés au Québec ne serait pas en hausse, contrairement à l'impression laissée par la couverture médiatique et les réseaux sociaux. 

C'est le constat que dresse le météorologue à MétéoMédia et chasseur de tornades chez Québec Vortex, Nicolas Lessard.

Alors que les alertes météorologiques sont parfois perçues comme exagérées par la population, l'intervenant rappelle qu'elles ont d'abord une visée préventive.

D'ailleurs, Environnement Canada déploiera un nouveau système d'alerte plus ciblé dans les prochaines semaines..

Écoutez le météorologue Nicolas Lessard en discuter, samedi, lors de son passage à l'émission Signé l'été.

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