Monde du travail

Au retour des vacances, plusieurs personnes envisagent un changement d'emploi, que ce soit pour trouver un travail qui leur convient mieux ou amorcer un changement dans leur vie.

Aussi motivées soient-elles, ces personnes devront toutefois prendre garde aux fausses offres d'emploi sur les différents sites. Pourquoi les entreprises font-elles de fausses offres d'emploi ? Et surtout, comment les repérer pour éviter de perdre son temps ?

Écoutez la chroniqueuse Annie Boilard, présidente du réseau AnnieRH, se pencher sur le sujet dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.