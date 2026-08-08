 Aller au contenu
Revue de presse

Vente d'alcool américain: pas de retour à la SAQ sans accord convenable

par 98.5

0:00
6:55

Entendu dans

Signé l'été

le 8 août 2026 08:01

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Vente d'alcool américain: pas de retour à la SAQ sans accord convenable
Le gouvernement n'obtiendrait pas l'accord des provinces pour ramener les alcools américains en vente. / Adobe Stock - Sergey

Dans le cadre des négociations sur les droits de douane avec les États-Unis, Ottawa souhaite obtenir l'aval des provinces afin de ramener les alcools américains sur les tablettes, une concession qui pourrait apporter un levier stratégique pour d'autres secteurs, tels que l'acier et l'aluminium.

Toutefois, la première ministre du Québec, Christine Fréchette affirme que la vente de produits américains à la SAQ ne sera pas envisagée sans un accord convenable entre le gouvernement fédéral et nos voisins du sud. 

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac faire le point, samedi, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«C'est un petit peu le chien qui se mord la queue. Parce que le Québec ne veut pas lever la sanction tant que les négociations n'ont pas abouti. Mais de l'autre côté, Ottawa pourrait avoir besoin que Québec lève la sanction pour que les négociations aboutissent. Donc là, il va falloir que quelqu'un tranche au bout d'un moment si on veut que ça avance. Le Québec n'est d'ailleurs pas la seule province qui a été ferme dans la vente à la fin de la vente des vins et autres spiritueux américains. On peut aussi penser à l'Ontario et la Colombie-Britannique, qu'il faudra convaincre, parce que eux non plus ne veulent pas céder.»

Lucie Besse Razac

Autres sujets abordés:

  • Trois écoles juives orthodoxes juives de Montréal forcé de cesser leurs activités par le ministère de l'Éducation, 582 élèves touchés;
  • Circuit de course Sanair à Saint-Pie: des élus municipaux menacés à la suite du projet de construction d'une école sur le site;
  • Un vol Victoria-Toronto annulé en raison d'un enfant...qui ne veut pas s'asseoir.

Vous aimerez aussi

Retour à la radio: «Je pense que j'étais mûre pour autre chose»
Signé l'été
Retour à la radio: «Je pense que j'étais mûre pour autre chose»
0:00
17:52
En direct de l'univers: les Koristes présentent une première chanson originale
Signé l'été
En direct de l'univers: les Koristes présentent une première chanson originale
0:00
4:29
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé l'été

Voir tout
Retour à la radio: «Je pense que j'étais mûre pour autre chose»
Rattrapage
Julie Bélanger à Signé l'été
Retour à la radio: «Je pense que j'étais mûre pour autre chose»
Quelques idées de sorties au Québec: visite nocturne de zoo et festivals à venir
Rattrapage
Idées d'activités
Quelques idées de sorties au Québec: visite nocturne de zoo et festivals à venir
«On a la chance d'avoir un public qui est fidèle» -Valérie Tétreault
Rattrapage
Omnium Banque Nationale
«On a la chance d'avoir un public qui est fidèle» -Valérie Tétreault
Cohabitation sur la route: «Il faut que tout le monde y mette du sien»
Rattrapage
Sécurité pour les usagers
Cohabitation sur la route: «Il faut que tout le monde y mette du sien»
Prix de l'essence: les promesses des partis politiques à l'aube des élections
Rattrapage
En mode solution
Prix de l'essence: les promesses des partis politiques à l'aube des élections
Finale NASCAR au GP3R : les Québécois à surveiller pour la victoire
Rattrapage
Grand Prix de Trois-Rivières
Finale NASCAR au GP3R : les Québécois à surveiller pour la victoire
«Gilles Villeneuve n'a pas juste inspiré les pilotes, il a inspiré les gens»
Rattrapage
Hommage à une légende
«Gilles Villeneuve n'a pas juste inspiré les pilotes, il a inspiré les gens»
Population II, Zouz: des groupes québécois suivent Angine de Poitrine en tournée
Rattrapage
16 dates aux États-Unis
Population II, Zouz: des groupes québécois suivent Angine de Poitrine en tournée
Quatre séries américaines en tournage à Montréal cet été, mais pas de film
Rattrapage
Milieu artistique
Quatre séries américaines en tournage à Montréal cet été, mais pas de film
Victoire des Alouettes: grosse performance de Davis Alexander et Tyson Philpot
Rattrapage
48 à 30 face aux Elks
Victoire des Alouettes: grosse performance de Davis Alexander et Tyson Philpot
Nouveau stade: des citoyens manifestent pour la protection du parc Jarry
Rattrapage
Projet de Tennis Canada
Nouveau stade: des citoyens manifestent pour la protection du parc Jarry
«Un peu comme tout le monde, j'ai vécu les festivals à travers mon écran»
Rattrapage
Signé l'été
«Un peu comme tout le monde, j'ai vécu les festivals à travers mon écran»
Feux de forêts: 20 000 personnes évacuées en Colombie-Britannique
Rattrapage
Revue de presse
Feux de forêts: 20 000 personnes évacuées en Colombie-Britannique
Grand Prix de Trois-Rivières: un incontournable de la course automobile
Rattrapage
Nascar
Grand Prix de Trois-Rivières: un incontournable de la course automobile
En direct de l'univers: les Koristes présentent une première chanson originale
Rattrapage
Comme un jeu
En direct de l'univers: les Koristes présentent une première chanson originale