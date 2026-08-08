Dans le cadre des négociations sur les droits de douane avec les États-Unis, Ottawa souhaite obtenir l'aval des provinces afin de ramener les alcools américains sur les tablettes, une concession qui pourrait apporter un levier stratégique pour d'autres secteurs, tels que l'acier et l'aluminium.

Toutefois, la première ministre du Québec, Christine Fréchette affirme que la vente de produits américains à la SAQ ne sera pas envisagée sans un accord convenable entre le gouvernement fédéral et nos voisins du sud.

Écoutez la journaliste Lucie Besse Razac faire le point, samedi, lors de sa revue de presse au micro de l'animateur Jean-François Baril.