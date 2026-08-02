Contrat de 96 millions pour Matthew Bergeron

Le garde Originaire de Victoriaville Matthew Bergeron est entré dans l'histoire de la NFL en signant une prolongation de contrat colossale de 96 millions de dollars sur quatre ans, dont 60 millions garantis, avec les Falcons d'Atlanta.

Cette entente fait de lui le joueur de sa position le mieux payé de la ligue, à égalité avec Tyler Smith des Cowboys de Dallas, en plus d'en faire l'athlète québécois le mieux rémunéré.

Écoutez Martin Saint-Jean, spécialiste du football, qui connait personnellement le joueur, en discuter dimanche, au micro de la chroniqueuse Daphnée Malboeuf.