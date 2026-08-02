 Aller au contenu
Contrat de 96 millions pour Matthew Bergeron

«C'est une fierté et je trouve ça beau pour les jeunes qui veulent rêver»

par 98.5

0:00
5:51

Entendu dans

Signé l'été

le 2 août 2026 10:17

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Daphnée Malboeuf
Daphnée Malboeuf
«C'est une fierté et je trouve ça beau pour les jeunes qui veulent rêver»
Le garde Originaire de Thetford Mines Matthew Bergeron est entré dans l'histoire de la NFL en signant une prolongation de contrat colossale de 96 millions de dollars sur quatre ans, dont 60 millions garantis, avec les Falcons d'Atlanta. / Danny Karnik / The Associated Press

Le garde Originaire de Victoriaville Matthew Bergeron est entré dans l'histoire de la NFL en signant une prolongation de contrat colossale de 96 millions de dollars sur quatre ans, dont 60 millions garantis, avec les Falcons d'Atlanta. 

Cette entente fait de lui le joueur de sa position le mieux payé de la ligue, à égalité avec Tyler Smith des Cowboys de Dallas, en plus d'en faire l'athlète québécois le mieux rémunéré.

Écoutez Martin Saint-Jean, spécialiste du football, qui connait personnellement le joueur, en discuter dimanche, au micro de la chroniqueuse Daphnée Malboeuf. 

«De décrocher le contrat le plus lucratif pour un garde dans la NFL, ce n’est pas peu dire pour un gars de chez nous. C'est tellement une fierté. Je trouve ça beau pour les jeunes qui veulent rêver. On peut voir que c'est accessible pour peu importe qui.»

Martin Saint-Jean

Vous aimerez aussi

«On pourra montrer à quel point le volleyball a évolué depuis 50 ans»
Signé l'été
«On pourra montrer à quel point le volleyball a évolué depuis 50 ans»
0:00
5:57
«Ce n'est pas les occasions qui manquent, mais la capacité d'en tirer profit»
Signé l'été
«Ce n'est pas les occasions qui manquent, mais la capacité d'en tirer profit»
0:00
2:53
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des promotions, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Avis en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé l'été

Voir tout
Autoproduction: «J'étais tannée de ne pas avoir la liberté que je voulais»
Rattrapage
Andréanne A. Malette à Signé l'été
Autoproduction: «J'étais tannée de ne pas avoir la liberté que je voulais»
59 médailles à Glasgow: le Canada a fait bonne figure aux Jeux du Commonwealth
Rattrapage
Chronique sport
59 médailles à Glasgow: le Canada a fait bonne figure aux Jeux du Commonwealth
Quels sont les festivals et événements à venir au Québec?
Rattrapage
Chronique culturelle
Quels sont les festivals et événements à venir au Québec?
Quelques idées de sorties au Québec: pow-wow et bar du Château Frontenac
Rattrapage
Voyage dans la province
Quelques idées de sorties au Québec: pow-wow et bar du Château Frontenac
Comment repérer les fausses offres d'emplois?
Rattrapage
Monde du travail
Comment repérer les fausses offres d'emplois?
Coût de reconstruction : votre maison est-elle assurée à sa juste valeur?
Rattrapage
Assurance habitation
Coût de reconstruction : votre maison est-elle assurée à sa juste valeur?
«Si t'ajoutes des centaines de milliers de voitures, bien, ça va coincer»
Rattrapage
Trafic à Montréal
«Si t'ajoutes des centaines de milliers de voitures, bien, ça va coincer»
Philippe Benoît accusé du meurtre de son fils: la Mauricie est sous le choc
Rattrapage
Tour de l'actualité des régions
Philippe Benoît accusé du meurtre de son fils: la Mauricie est sous le choc
Marathon Beneva de Montréal: «La course à pied n'a jamais aussi bien été»
Rattrapage
35 000 coureurs attendus
Marathon Beneva de Montréal: «La course à pied n'a jamais aussi bien été»
La bande-annonce officielle du film sur Gilles Villeneuve enfin dévoilée
Rattrapage
En salles dès le 11 novembre
La bande-annonce officielle du film sur Gilles Villeneuve enfin dévoilée
Grève chez WestJet: le travail non rémunéré hors de l'avion au cœur du litige
Rattrapage
4 400 agents de bord en débrayage
Grève chez WestJet: le travail non rémunéré hors de l'avion au cœur du litige
Décaissement des rentes de retraite : trois erreurs à éviter
Rattrapage
Chronique financière
Décaissement des rentes de retraite : trois erreurs à éviter
«Le matin, on ouvre Instagram en espérant que notre estime de soi est réveillée»
Rattrapage
Réseaux sociaux
«Le matin, on ouvre Instagram en espérant que notre estime de soi est réveillée»
«Le CF Montréal est parvenu à sortir de sa torpeur et éviter le pire»
Rattrapage
Match nul de 2-2 contre la Nouvelle-Angleterre
«Le CF Montréal est parvenu à sortir de sa torpeur et éviter le pire»