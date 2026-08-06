À moins de deux semaines de la date butoir imposée par les États-Unis pour l'entrée en vigueur de nouveaux droits de douane sur plusieurs produits canadiens, les négociations s'intensifient.

Si le premier ministre Mark Carney se dit prêt à durcir le ton en cas d'impasse, des discussions sont toujours en cours pour tenter de conclure une entente d'ici le 19 août.

Écoutez Jean Charest, ex-premier ministre du Québec et membre du Conseil sur les relations canado-américaines faire le point, jeudi matin, à l'émission de Philippe Cantin.