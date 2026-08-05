Abdul El-Sayed remporte la primaire au Michigan

Le démocrate Abdul El-Sayed a remporté la primaire démocrate pour le séant dans l'État du Michigan. Mais que signifie cette victoire pour les démocrates, ainsi que pour les Américains?

Écoutez à ce sujet l'ancien ambassadeur canadien Ferry de Kerckhove avec l'animatrice Catherine Brisson.

Abdul El-Sayed, soutenu par la gauche et opposé à Israël, l'a emporté malgré 30 millions de dollars dépensés par l’American Israel Public Affairs First Committee pour le contrer.

Cette victoire, comparée à l’influence de Bernie Sanders, bouleverse les fondements du Parti démocrate, qui est plutôt centriste que réellement de gauche et offre une cible de choix aux républicains.

Les autres sujets discutés