Perséides et éclipses partielles: le ciel québécois offrira toute une série de spectacles astronomiques durant le mois d'août.

Le journaliste Jean-François Desaulniers présente trois événements incontournables: la fameuse pluie d’étoiles filantes des Perséides du 11 au 14 août, une éclipse solaire partielle le 12 août, ainsi qu’une seconde éclipse prévue les 27 et 28 août.

Écoutez le journaliste Jean-François Desaulniers faire le point, samedi, lors du tour de l'actualité des régions au micro de Jean-François Baril.