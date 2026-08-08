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Tour de l'actualité des régions

Perséides et éclipses: comment bien profiter de ces spectacles uniques?

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 8 août 2026 09:14

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Jean-François Desaulniers
Jean-François Desaulniers
Perséides et éclipses: comment bien profiter de ces spectacles uniques?
Les conditions s'annoncent idéales pour observer les étoiles filantes cette année. / Adobe Stock - Marek

Perséides et éclipses partielles: le ciel québécois offrira toute une série de spectacles astronomiques durant le mois d'août.

Le journaliste Jean-François Desaulniers présente trois événements incontournables: la fameuse pluie d’étoiles filantes des Perséides du 11 au 14 août, une éclipse solaire partielle le 12 août, ainsi qu’une seconde éclipse prévue les 27 et 28 août.

Écoutez le journaliste Jean-François Desaulniers faire le point, samedi, lors du tour de l'actualité des régions au micro de Jean-François Baril.

Autres sujets abordés:

  • Le Zoo de Granby met en garde contre la transmission d'herpes B par des macaques;
  • SPCA Saguenay enregistre un nombre record d'abandons d'animaux de compagnie.

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