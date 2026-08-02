Andréanne A. Malette à Signé l'été

L'auteure-compositrice-interprète Andréanne A. Malette a choisi de quitter les sentiers battus de l'industrie musicale pour embrasser l'autoproduction.

Soucieuse de préserver sa liberté artistique et son authenticité, elle gère désormais chaque étape de sa carrière, qu'il s'agisse de sa musique, de ses projets de mise en scène ou de sa relation avec son public.

Tout récemment, l'artiste a lancé son album Les jardins dérangés, et termine la rédaction d'un roman.

Écoutez l'auteure-compositrice-interprète Andréanne A. Malette échanger sur son parcours et ses multiples projets, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.