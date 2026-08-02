Andréanne A. Malette à Signé l'été

L'auteure-compositrice-interprète Andréanne A. Malette a choisi de quitter les sentiers battus de l'industrie musicale pour embrasser l'autoproduction.
Soucieuse de préserver sa liberté artistique et son authenticité, elle gère désormais chaque étape de sa carrière, qu'il s'agisse de sa musique, de ses projets de mise en scène ou de sa relation avec son public.
Tout récemment, l'artiste a lancé son album Les jardins dérangés, et termine la rédaction d'un roman.
Écoutez l'auteure-compositrice-interprète Andréanne A. Malette échanger sur son parcours et ses multiples projets, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.
«Je suis une personne hyper créative et j'aime sortir du cadre. Donc, les boîtes de disques, c'était trop contraignant. J'étais tannée de ressentir que je n’avais pas la liberté artistique que je voulais. Donc, je suis devenue ma propre boîte de disques. J'ai énormément de gens avec qui je travaille, mais je suis l'araignée au milieu de la toile.»