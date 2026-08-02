Assurance habitation

Si la plupart des propriétaires connaissent bien la valeur marchande de leur maison, plusieurs ne savent pas quel serait le coût de sa reconstruction en cas de perte totale. Il s'agit pourtant d'une démarche essentielle pour éviter les mauvaises surprises en cas d'accident.

C'est le sujet sur lequel s'est attardé le journaliste de La Presse Vincent Larin, qui a publié un récent article sur le sujet, montrant l'importance de connaître la valeur assurable de son domicile.

Écoutez le journaliste aborder le sujet de son article, dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.