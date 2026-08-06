En dépit de la Loi 83

Malgré l'adoption de la Loi 83 visant à freiner la désaffiliation des professionnels de la santé, le Québec continue d'enregistrer un nombre élevé de départs vers le secteur privé.

Selon des données récentes, 28 médecins spécialistes ont quitté le réseau public, portant à 821 le nombre de spécialistes désaffiliés du régime.

En parallèle, des voix s'élèvent pour dénoncer la détresse psychologique et le manque d'empathie à l'égard de la profession médicale, marquée récemment par des événements tragiques.

Écoutez Philippe Cantin commenter la situation jeudi dans son tour d'horizon de l'actualité.

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