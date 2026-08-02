Voyage dans la province

Tout l'été au micro de l'animateur Jean-François Baril, la chroniqueuse Fadwa Lapierre suggère aux auditeurs plusieurs activités à faire à l'échelle de la province.
Écoutez ses suggestions cette semaine, qui débutent avec les pow-wows de Tourisme Autochtone Québec et le Festival international Présence autochtone.
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