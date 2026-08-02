Trafic à Montréal

Le trafic persistant dans la ville de Montréal exaspère les nombreux Québécois qui doivent prendre la route quotidiennement. Mais à qui attribuer la faute pour cet achalandage de véhicules ?

Écoutez le chroniqueur politique Patrick Déry se pencher sur le sujet dimanche, au micro de l'animateur Jean-François Baril.

Il souligne d'abord que la population québécoise a augmenté d'environ un million de personnes entre 2000 et 2020, ce qui représente plus de 2,1 millions de véhicules supplémentaires sur le réseau routier.