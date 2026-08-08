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Procureur général

Nomination de Todd Blanche: «C'est un peu crapuleux de la part de Trump»

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 8 août 2026 08:26

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Ferry de Kerckhove
Ferry de Kerckhove
Nomination de Todd Blanche: «C'est un peu crapuleux de la part de Trump»
Jean-François Baril / Cogeco Média

Todd Blanche, le fidèle avocat du président Donald Trump, a officiellement été nommé au poste de procureur général des États-Unis.

L'expert en politique internationale, Ferry de Kerckhove souligne l'importance de cette nomination sur la scène politique américaine.

Écoutez le chroniqueur international Ferry de Kerckhove aborder le sujet, samedi, à l'émission Signé l'été.

«Tout ça est terriblement crapuleux. Je crois que le règne de Trump dans l'histoire américaine va être probablement l'époque la plus crapuleuse de l'histoire américaine, et que les États-Unis ne seront jamais très fiers de cette période là. Mais écoutez, on a encore pour pas mal d'années de Trump. Ce n'est pas demain matin que ça fini. Alors avec Todd Blanche, il se permettra tout, tout, tout et surtout les les vengeances contre tous ceux qui, d'après lui ont fait du tort.»

Ferry de Kerckhove

Autre sujet abordé:

  • Trump demande à la Cour suprême d’intervenir pour continuer le chantier de la salle de bal;
  • Victoire d'Abdul El-Sayed à l'investiture démocrate au Michigan.

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