Todd Blanche, le fidèle avocat du président Donald Trump, a officiellement été nommé au poste de procureur général des États-Unis.

L'expert en politique internationale, Ferry de Kerckhove souligne l'importance de cette nomination sur la scène politique américaine.

Écoutez le chroniqueur international Ferry de Kerckhove aborder le sujet, samedi, à l'émission Signé l'été.