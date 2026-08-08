Todd Blanche, le fidèle avocat du président Donald Trump, a officiellement été nommé au poste de procureur général des États-Unis.
L'expert en politique internationale, Ferry de Kerckhove souligne l'importance de cette nomination sur la scène politique américaine.
Écoutez le chroniqueur international Ferry de Kerckhove aborder le sujet, samedi, à l'émission Signé l'été.
«Tout ça est terriblement crapuleux. Je crois que le règne de Trump dans l'histoire américaine va être probablement l'époque la plus crapuleuse de l'histoire américaine, et que les États-Unis ne seront jamais très fiers de cette période là. Mais écoutez, on a encore pour pas mal d'années de Trump. Ce n'est pas demain matin que ça fini. Alors avec Todd Blanche, il se permettra tout, tout, tout et surtout les les vengeances contre tous ceux qui, d'après lui ont fait du tort.»
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