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Tour de l'actualité des régions

Philippe Benoît accusé du meurtre de son fils: la Mauricie est sous le choc

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Entendu dans

Signé l'été

le 2 août 2026 09:13

Avec

Jean-François Baril
Jean-François Baril
Jérémy Lavoie
Jérémy Lavoie
Philippe Benoît accusé du meurtre de son fils: la Mauricie est sous le choc
Jérémy Lavoie / Cogeco Média

La communauté du secteur du Lac-aux-Sables et de la Mauricie est sous le choc après la découverte du corps d'un adolescent de 16 ans à Saint-Georges-de-Champlain.

Son père, Philippe Benoît, 41 ans, a été arrêté à la suite d'une importante chasse à l'homme déployée par la Sûreté du Québec. L'homme, qui aurait chargé les policiers avec une arme blanche lors de son arrestation, fait face à une accusation de meurtre au premier degré. Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) fait également la lumière sur les circonstances des coups de feu tirés par la police.

Écoutez le journaliste Jérémy Lavoie faire le point, dimanche, lors du tour de l'actualité des régions au micro de l'animateur Jean-François Baril.

«Ce jeune de seize ans là, on lui doit du respect, et de la dignité en tant que collectivité, et je ne pense pas qu'on doit essayer de revenir dans le passé avec un dossier comme ça.»

Jérémy Lavoie

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