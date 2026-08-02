La communauté du secteur du Lac-aux-Sables et de la Mauricie est sous le choc après la découverte du corps d'un adolescent de 16 ans à Saint-Georges-de-Champlain.

Son père, Philippe Benoît, 41 ans, a été arrêté à la suite d'une importante chasse à l'homme déployée par la Sûreté du Québec. L'homme, qui aurait chargé les policiers avec une arme blanche lors de son arrestation, fait face à une accusation de meurtre au premier degré. Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) fait également la lumière sur les circonstances des coups de feu tirés par la police.

Écoutez le journaliste Jérémy Lavoie faire le point, dimanche, lors du tour de l'actualité des régions au micro de l'animateur Jean-François Baril.