L'Omnium Banque Nationale réserve son lot de surprises cette année.

Alors que le tableau masculin à Montréal vit une situation inédite sans aucun joueur du top 9 au troisième tour pour la première fois en 35 ans, le calendrier surchargé de l'ATP continue de faire réagir les athlètes.

Écoutez le journaliste au 98.5, Zachariel Cossette-LeBlanc, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Les amateurs de sports.

Pendant ce temps, à Toronto, Leylah Fernandez porte avec succès les espoirs canadiens.

Écoutez la chroniqueuse sportive, Geneviève Tardif, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Les amateurs de sports.