L'Omnium Banque Nationale réserve son lot de surprises cette année.
Alors que le tableau masculin à Montréal vit une situation inédite sans aucun joueur du top 9 au troisième tour pour la première fois en 35 ans, le calendrier surchargé de l'ATP continue de faire réagir les athlètes.
Écoutez le journaliste au 98.5, Zachariel Cossette-LeBlanc, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Les amateurs de sports.
Pendant ce temps, à Toronto, Leylah Fernandez porte avec succès les espoirs canadiens.
Écoutez la chroniqueuse sportive, Geneviève Tardif, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Les amateurs de sports.