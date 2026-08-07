Accessibilité et le développement à Montréal

Alors que les matchs battent leur plein au stade IGA, le directeur de Tennis Montréal, Hugues Léger, lève le voile sur le rôle méconnu de l'organisation dans le développement des talents d'ici.

De grands noms comme Leylah Fernandez, Gabriel Diallo et Alexis Galarneau y ont tous fait leurs premiers pas.

Au-delà de l'élite, Tennis Montréal opère sur 32 sites pour offrir une accessibilité à des prix abordables aux résidents, bien que la demande de terrains intérieurs en hiver dépasse largement l'offre actuelle.

Écoutez le directeur général de Tennis Montréal, Hugues Léger, à ce sujet, vendredi, lors de l'émission Les amateurs de sports.