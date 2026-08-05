Négociations avec les États-Unis

Le ministre canadien des Affaires intergouvernementales Dominic LeBlanc et la négociatrice en chef du Canada Janice Charette sont à Washington cette semaine pour trouver une entente avec le président Donald Trump concernant les tarifs imposés sur plusieurs produits.

À l'approche du 19 août, date butoir établie par le président américain pour imposer de nouveaux tarifs au Canada, un terrain d'entente aurait été trouvé entre les deux pays concernant un système de quotas pour les exportations d'acier et d'aluminium en échange d'une réduction des droits de douane sur ces métaux.

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