La chute des favoris à l’Omnium Banque Nationale de Montréal crée un scénario inédit: pour la première fois depuis 1991, aucun membre du Top 5 mondial ne figurait en seizièmes de finale d’un Masters 1000...

Au-delà d'un chèque impressionnant de 1 151 420 $ US remis au champion le 13 août, les 1000 points ATP attribués au vainqueur représentent une véritable mine d'or au classement, capables de transformer une carrière et de faire faire un bond gigantesque aux prétendants.

Cinq joueurs ont une occasion unique de soulever leur premier trophée Masters 1000 :