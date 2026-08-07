La chute des favoris à l’Omnium Banque Nationale de Montréal crée un scénario inédit: pour la première fois depuis 1991, aucun membre du Top 5 mondial ne figurait en seizièmes de finale d’un Masters 1000...
Au-delà d'un chèque impressionnant de 1 151 420 $ US remis au champion le 13 août, les 1000 points ATP attribués au vainqueur représentent une véritable mine d'or au classement, capables de transformer une carrière et de faire faire un bond gigantesque aux prétendants.
Cinq joueurs ont une occasion unique de soulever leur premier trophée Masters 1000 :
Tallon Griekspoor | Néerlandais, 30 ans, 69e mondial, ex-21e, 3 titres
Fort de sa victoire contre le favori no 1 Alexander Zverev, son service dévastateur et son jeu agressif en première balle font des ravages sur surface dure.
Source: Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne
Botic Van de Zandschulp | Néerlandais, 30 ans, 70e mondial, ex-22e, 0 titre
Fraîchement tombeur de Daniil Medvedev, sa polyvalence en fond de court et sa capacité à varier les rythmes perturbent les meilleurs attaquants.
Source: Graham Hughes/ La Presse Canadienne
Learner Tien | Américain, 20 ans, 12e tête de série, 19e mondial, ex-15e, 2 titres
Sa maturité tactique exceptionnelle et la précision de ses angles compensent amplement son manque d'expérience.
Source: Graham Hughes/ La Presse Canadienne
Arthur Fils | Français, 22 ans, 18e tête de série, 24e mondial, ex-14e, 4 titres
Doté d'une puissance athlétique hors norme et d'un coup de droit foudroyant, il dicte l'échange dès le retour de service.
Source: Christinne Muschi/ La Presse Canadienne
João Fonseca | Brésilien, 19 ans, 22e tête de série, 27e mondial, ex-24e, 2 titres
Le jeune prodigieux se démarque par une prise de balle très précoce et un calme glacial dans les moments sous tension.
Source: Christopher Katsarov/ La Presse Canadienne