L'intelligence artificielle et santé mentale

L’intelligence artificielle s’immisce dans la relation d’aide, offrant à certains un apaisement ponctuel et un précieux tremplin pour briser le mur de la honte.

Bien qu'elle ne remplacera jamais la chaleur humaine ni la sensibilité d’un vrai thérapeute, l'IA peut parfois pallier le manque d'accès aux soins.

Toutefois, prudence: devant une détresse profonde ou des pensées suicidaires, rien ne remplace l'aide humaine et les services d'urgence.

Écoutez Sylvie Lavallée, psychothérapeute et sexologue, donner son avis à ce sujet, vendredi.