Comportement inné

Qu’il s’agisse d’une impression bizarre en passant devant un restaurant ou d’un mauvais pressentiment avant de signer un contrat, nous faisons tous l’expérience de ces réactions instantanées sans trop savoir d'où elles viennent.

Mais qu'est-ce que l'instinct? Est-ce différent de l'intuition? Est-ce qu'on en a tous? Comment se manifeste-t-il et est-ce possible de le développer?

Écoutez la psychologue Christine Grou faire le point, jeudi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.