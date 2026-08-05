Le don musical est-il en vous?

Laissez-vous emporter par la douceur et la magie des pianos publics!

Marie-Claude Lavallée accueille Richard Leblond, l’âme généreuse derrière l’installation de ces pianos en libre accès qui font vibrer les rues du Québec.

De la sauvegarde des instruments oubliés jusqu’à la création de vélos musicaux rassembleurs, Richard nous partage une aventure humaine émouvante.

Découvrez comment quelques notes de musique réchauffent les cœurs, brisent l'isolement et redonnent le sourire aux passants comme aux personnes en situation d'itinérance.

Écoutez Richard Leblond, accordeur de piano et cofondateur du projet Les Pianos Publics, mercredi à L'effet Lavallée.