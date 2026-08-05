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Le don musical est-il en vous?

Les pianos publics: quand la musique illumine nos rues

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 5 août 2026 12:07

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Les pianos publics: quand la musique illumine nos rues
La magie de la musique en partage... / Rick Neves/ Adobe Stock

Laissez-vous emporter par la douceur et la magie des pianos publics!

Marie-Claude Lavallée accueille Richard Leblond, l’âme généreuse derrière l’installation de ces pianos en libre accès qui font vibrer les rues du Québec.

De la sauvegarde des instruments oubliés jusqu’à la création de vélos musicaux rassembleurs, Richard nous partage une aventure humaine émouvante.

Découvrez comment quelques notes de musique réchauffent les cœurs, brisent l'isolement et redonnent le sourire aux passants comme aux personnes en situation d'itinérance.

Écoutez Richard Leblond, accordeur de piano et cofondateur du projet Les Pianos Publics, mercredi à L'effet Lavallée

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