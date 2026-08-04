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Une preuve d'empathie sociale ?

Les secrets de la contagion du bâillement enfin dévoilés

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 4 août 2026 11:02

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Andréanne Théberge
Andréanne Théberge
Les secrets de la contagion du bâillement enfin dévoilés
Andréanne Théberge / Cogeco Média

Pourquoi le bâillement est-il si contagieux? Andréanne Théberge explique la science fascinante derrière nos réflexes d'imitation.

Elle démystifie l'éco-kinésio du bâillement: est-ce une preuve d'empathie, un simple message social ou l'action de nos neurones miroirs?

Ce comportement contagieux fait partie des quatre qui révèlent nos sentiments, comme la synchronisation des pas et la dilatation des pupilles.

Découvrez comment décoder ces signaux inconscients pour tester la connexion avec votre partenaire. 

Écoutez la chronique scientifique d'Andréanne Théberge, mardi à L'effet Lavallée. 

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