Bureaucratie d'immigration

Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal rencontrent Me Yves Martineau, coprésident de l'AQEDI, pour aborder la rigidité d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

L'avocat dénonce l'absence de marge d'erreur dans le traitement des permis de travail, où l'omission d'un seul document entraîne un refus systématique sans possibilité de correction.

Cette politique, motivée par des objectifs d'efficacité et la volonté gouvernementale de réduire l'immigration temporaire, entraîne des conséquences humaines dévastatrices.

Par ailleurs, le plafonnement à 20% des travailleurs étrangers à bas salaire menace directement le fonctionnement des résidences pour personnes aînées...

Écoutez Me Yves Martineau, coprésident de l’Association québécoise des avocats et avocates en droit de l’immigration, vendredi au Midi.