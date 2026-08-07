La notion d'excuses est loin d'être un simple automatisme : elle exige de la maturité, de l'empathie et une véritable capacité à reconnaître ses torts.

Pourquoi certaines personnes ressentent-elles de l'humiliation en s'excusant? Et que faire lorsque l'on reçoit des excuses forcées et peu ressenties? Certaines personnes semblent aussi avoir le problème inverse, et s'excusent avec excès.

Écoutez la sexologue et psychothérapeute Sylvie Lavallée en discuter, vendredi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.