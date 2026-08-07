Face au coût de la vie

Avez-vous déjà considéré couper dans vos assurances pour économiser? Face à la hausse du coût de la vie, près de 27 % des Québécois envisagent de réduire leur couverture d’assurance habitation ou automobile.

C'est ce que révèle un sondage de TD Banque. Les résultats démontrent également que 84 % de la population ne comprend pas pleinement l'ensemble des clauses de sa police.

Alexandre Dionne, vice-président associé chez TD Assurance, souligne l'importance d'analyser attentivement ses contrats et de faire la distinction entre les protections essentielles et les options secondaires.

Écoutez Alexandre Dionne, vice-président associé chez TD Assurance, en discuter, vendredi, au micro de Marie-Claude Lavallée.