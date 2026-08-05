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Témoigne de son expérience avec le cancer du sein

«Tout s'écroule, tu ne vois plus la vie de la même manière» -Christine St-Pierre

par 98.5

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 5 août 2026 10:42

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
«Tout s'écroule, tu ne vois plus la vie de la même manière» -Christine St-Pierre
L'effet Lavallée / Cogeco Média

La chroniqueuse au 98.5 et ancienne députée de l'Assemblée nationale du Québec, Christine St-Pierre, a reçu la mauvaise nouvelle cet hiver qu'elle était atteinte du cancer du sein, à la suite d'une mammographie.

Rétablie depuis peu, l'ancienne journaliste à Radio-Canada et ex-politicienne raconte son expérience pour la première fois à la radio.

Elle est accompagnée de la Dre Dominique Synnott, chirurgienne générale en oncologie à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Écoutez l'intégralité de l'entrevue, mercredi matin, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.

«Tu reçois le diagnostic comme un coup de pelle sur la tête. C'est vraiment ton univers qui tombe et tu ne vois plus la vie de la même manière. Mais je pense que c'est tellement important de parler du dépistage, de la prévention. À mon grand étonnement, j'ai rencontré plusieurs femmes qui m'ont dit qu'elles n'allaient pas faire la mammographie.»

Christine St-Pierre

La Dre Dominique Synnott abonde en ce sens, en expliquant les raisons pour lesquelles les examens préventifs sont très importants.

«Ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve des cancers même avant que ça devienne une bosse en tant que telle. Une mammographie aux deux ans peut vous sauver la vie, finalement.»

Dre Dominique Synnott

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