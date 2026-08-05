Témoigne de son expérience avec le cancer du sein

La chroniqueuse au 98.5 et ancienne députée de l'Assemblée nationale du Québec, Christine St-Pierre, a reçu la mauvaise nouvelle cet hiver qu'elle était atteinte du cancer du sein, à la suite d'une mammographie.

Rétablie depuis peu, l'ancienne journaliste à Radio-Canada et ex-politicienne raconte son expérience pour la première fois à la radio.

Elle est accompagnée de la Dre Dominique Synnott, chirurgienne générale en oncologie à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal.

Écoutez l'intégralité de l'entrevue, mercredi matin, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.