Stratégie de Catherine Fournier aux élections

Contrairement aux promesses électorales coûteuses parfois employées par les politiciens pour gagner des points auprès de l'électorat, la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a adopté une approche différente aux dernières élections municipales.

En effet, elle a plutôt axé sa stratégie sur la transparence et la responsabilité financière, comme le souligne une récente chronique de Josée Boileau dans le magazine L'actualité.

Au micro de Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal vendredi, Catherine Fournier explique pourquoi sa municipalité privilégie la gestion rigoureuse des services de base plutôt que la multiplication de nouveaux projets d'envergure.

Écoutez l'intégralité de cet entretien avec la mairesse de Longueuil à l'émission Le midi.