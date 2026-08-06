Condos au Québec

Acheter un condo ne s'improvise plus! Fini l'époque où des frais d'entretien anormalement bas servaient d'argument de vente, ces tarifs dérisoires cachent désormais un rattrapage financier inévitable...

Pour naviguer dans cette réalité complexifiée par la loi 16, Marie-Claude Lavallée s'entretient avec Me Ghislain Raymond.

Ensemble, ils décortiquent les règles de la vie en communauté, l'inspection indispensable de la documentation, ainsi que l'importance d'un fonds de prévoyance bien garni.

Découvrez tous les secrets pour protéger votre investissement et préserver votre tranquillité d'esprit!

Écoutez Me Ghislain Raymond, avocat, médiateur et arbitre accrédité, jeudi au micro de Marie-Claude Lavallée.