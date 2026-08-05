Inodore et invisible, le radon est un gaz qui représente une menace réelle dans de nombreuses demeures au Québec...

Mathieu Brossard, spécialiste en radioprotection à Santé Canada, décrit plus en détail ce gaz radioactif naturel issu de l'uranium présent dans le sol et sensibilise la population à ses risques, au micro de Marie-Claude Lavallée.

Écoutez l'intégralité des explications du spécialiste, mercredi matin, à l'émission L'effet Lavallée.