Inodore et invisible, le radon est un gaz qui représente une menace réelle dans de nombreuses demeures au Québec...
Mathieu Brossard, spécialiste en radioprotection à Santé Canada, décrit plus en détail ce gaz radioactif naturel issu de l'uranium présent dans le sol et sensibilise la population à ses risques, au micro de Marie-Claude Lavallée.
Écoutez l'intégralité des explications du spécialiste, mercredi matin, à l'émission L'effet Lavallée.
«C'est la deuxième cause de cancer du poumon. C'est un risque qui peut être prévenu facilement. On peut mesurer le radon chez nous pour savoir si les niveaux sont élevés. Quand c'est le cas, ça se corrige. Donc, on n'est pas pris pour vivre avec le problème, il existe des solutions simples.»