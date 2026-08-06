Un café avec Marie-Claude et Fadwa

Prendre un café et échanger sur les sujets marquants de l'actualité est un rituel commun entre l'animatrice Marie-Claude Lavallée et sa collaboratrice Fadwa Lapierre.

Cette semaine, le duo prend son café avec les auditeurs, en abordant plusieurs sujets de l'actualité qui ont marqué leur attention au cours des derniers jours.

Écoutez cette conversation qui démarre avec une discussion concernant les personnes punies sévèrement pour leur stationnement non réglementaire, ce jeudi matin, au micro de l'émission L'effet Lavallée.

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