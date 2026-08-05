Les dérapages de l'étiquette en public

Les récents gestes de l'ancien premier ministre Justin Trudeau envers sa conjointe Katy Perry en public font réagir.

La spécialiste de l'étiquette Julie Blais-Comeau et l'animatrice Marie-Claude Lavallée analysent ces comportements pour déterminer s'ils relèvent d'un manque de savoir-vivre ou de moments d'intimité volés par des paparazzis.

La discussion s'élargit ensuite aux comportements déplacés du quotidien en espace public, comme l'hygiène personnelle en voyage ou au restaurant.

Écoutez Julie Blais-Comeau, spécialiste de l’étiquette, mercredi à L'effet Lavallée.