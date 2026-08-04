Défis qui persistent dans le réseau

Les listes d'attente s'allongent et l'accès aux soins demeure un casse-tête pour de nombreux Québécois qui souhaitent bénéficier du système de santé.

Ces problèmes persistent d'année en année, malgré les promesses des gouvernements de remédier à la situation.

Qu'est-ce qui cloche avec notre système? Comment améliorer la situation? Et quels aspects se sont tout de même améliorés au fil du temps?

Écoutez le chirurgien orthopédiste de renommée internationale, professeur de chirurgie et titulaire de la Chaire de recherche en orthopédie de l'Université de Montréal, le Dr Julio Fernandes, répondre à ces questions, mardi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.