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Défis qui persistent dans le réseau

«On a créé un monstre pour gérer la santé, mais c'est le monstre qui nous gère»

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 4 août 2026 12:09

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
«On a créé un monstre pour gérer la santé, mais c'est le monstre qui nous gère»
Les listes d'attente s'allongent et l'accès aux soins demeure un casse-tête pour de nombreux Québécois qui souhaitent bénéficier du système de santé. / whyframeshot / Adobe Stock

Les listes d'attente s'allongent et l'accès aux soins demeure un casse-tête pour de nombreux Québécois qui souhaitent bénéficier du système de santé.

Ces problèmes persistent d'année en année, malgré les promesses des gouvernements de remédier à la situation.

Qu'est-ce qui cloche avec notre système? Comment améliorer la situation? Et quels aspects se sont tout de même améliorés au fil du temps?

Écoutez le chirurgien orthopédiste de renommée internationale, professeur de chirurgie et titulaire de la Chaire de recherche en orthopédie de l'Université de Montréal, le Dr Julio Fernandes, répondre à ces questions, mardi, au micro de l'animatrice Marie-Claude Lavallée.

«On a créé un monstre pour gérer la santé, mais c'est le monstre qui nous gère maintenant. Donc c'est difficile de dire comment on peut organiser tout ça. C'est un système qui est fantastique et conçu comme l'un des meilleurs à travers la planète, malgré tout. C'est l'accessibilité au système le principal problème.»

Dr Julio Fernandes

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