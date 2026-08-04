De plus en plus de voyageurs consacrent leurs vacances à développer de nouvelles compétences ou en renforcer certaines: c'est ce qu'on appelle les skillcations, une tendance qui monte en popularité.

Voyages linguistiques, cours de cuisine en Italie ou retraites silencieuses: ces séjours permettent de décrocher des écrans tout en stimulant son esprit.

Écoutez la chroniqueuse et journaliste à la recherche Marie-Hélène Dufays Marinescu faire le point sur cette tendance, mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.