De plus en plus de voyageurs consacrent leurs vacances à développer de nouvelles compétences ou en renforcer certaines: c'est ce qu'on appelle les skillcations, une tendance qui monte en popularité.
Voyages linguistiques, cours de cuisine en Italie ou retraites silencieuses: ces séjours permettent de décrocher des écrans tout en stimulant son esprit.
Écoutez la chroniqueuse et journaliste à la recherche Marie-Hélène Dufays Marinescu faire le point sur cette tendance, mardi, au micro de Marie-Claude Lavallée.
«De plus en plus de voyageurs sont à la recherche d'une expérience allant au-delà du simple tourisme. Ils cherchent finalement un objectif supplémentaire, mais aussi des souvenirs qu'ils vont garder dans leur mémoire pour toujours. C'est le cas d'ailleurs pour 72 % des voyageurs qui veulent explorer une passion ou un passe-temps pendant leur temps libre.»