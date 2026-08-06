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Immersion médiévale en Mauricie

Bicolline: le plus grand rassemblement fantastique reprend vie

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Entendu dans

L'effet Lavallée

le 6 août 2026 12:05

Avec

Marie-Claude Lavallée
Marie-Claude Lavallée
Bicolline: le plus grand rassemblement fantastique reprend vie
L'événement rassemble des joueurs internationaux, propose trois grandes batailles, des activités immersives, et exige le port de costumes. / pressmaster/ Adobe Stock

Du 9 au 16 août, le Duché de Bicolline, situé à Saint-Mathieu-du-Parc en Mauricie, accueille la Grande Bataille, le plus important rassemblement médiéval fantastique d'Amérique du Nord.

Hugo Péloquin, coordonnateur général, confirme que l'événement affiche complet avec près de 5 000 à 7 000 participants quotidiens venus du monde entier.

Malgré l'incendie printanier ayant détruit 10 % des bâtiments historiques, la communauté s'est remobilisée pour assurer le maintien des activités.

Fondé il y a 32 ans, ce site de 250 bâtiments propose une immersion totale où les participants incarnent leur propre personnage au cœur d'un scénario interactif. 

Écoutez Hugo Peloquin, coordonnateur général de la Grande Bataille de Bicolline, jeudi matin à L'effet Lavallée

«À Bicolline, ce qu'on dit toujours, c'est : ce que tu vois, c'est ce qui est réel.»

Hugo Peloquin

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