Élections provinciales

À l'approche de la campagne électorale, l'importance des contacts humains et du small talk, ou de la «petite jasette», revient au cœur des stratégies.

Pour les politiciens, la capacité à échanger de manière authentique lors d'activités locales ou de séances de porte-à-porte s'avère bien souvent décisive pour nouer un lien de confiance durable avec l'électorat et faire pencher la balance le jour du scrutin.

Comment les candidats peuvent-ils s'y prendre pour créer un lien avec (ou joindre) l'électorat québécois ?

Écoutez le chroniqueur Victor Henriquez faire le point à ce sujet, vendredi après-midi, au micro des animateurs Valérie Beaudoin et Jean-Sébastien Hammal.