La comédienne et animatrice Jessica Barker partage avec passion son quotidien sur les réseaux sociaux en démystifiant la préparation des lunchs.
Loin des standards de perfection souvent véhiculés par les influenceuses, elle mise avant tout sur la simplicité et l’authenticité pour inspirer les familles.
Elle aborde également l'émission La mi-temps qu'elle anime en compagnie de Patricia Paquin.
Écoutez l'animatrice Jessica Barker en discuter, vendredi, au micro d'Anaïs Guertin-Lacroix et Philippe Cantin.