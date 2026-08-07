À l'approche des élections

À l'approche de la campagne électorale du 5 octobre 2024, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, met en avant les grandes priorités de son gouvernement.

La santé, l'allègement du coût de la vie et le soutien aux entreprises figurent au cœur de sa feuille de route.

À cela s'ajoutent des investissements majeurs dans les hôpitaux, une baisse de l'impôt des PME à 2,2 % ainsi que des aides directes à plusieurs entreprises québécoises, dont l'enveloppe de 268 millions $ annoncée en juillet dernier.

L'animateur Philippe Cantin en profite pour questionner la première ministre sur des dossiers actuels tels que l'abandon de Mark Carney des redevances auprès des grandes plateformes de diffusion et les négociations en cours entre Hydro-Québec et Terre-Neuve-et-Labrador.

Écoutez la première ministre Christine Frechette présenter ses priorités, vendredi matin, au micro de Philippe Cantin.

Celle qui a pris la place de François Legault est également revenue sur les 8 dernières années de mandat de la CAQ.