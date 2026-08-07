Événement caricatif

Face à la sédentarisation des jeunes adolescentes au Québec, la gardienne de la Victoire de Montréal, Ann-Renée Desbiens, organise un tournoi de golf au profit de Fillactive, un organisme visant à faire la promotion de l'activité physique auprès des jeunes filles.

Celle qui a remporté la coupe Walter avec la Victoire en mai dernier explique que ce projet lui tenait à coeur, témoignant de l'impact que la pratique du sport a eu dans sa vie...

L'événement se tiendra le 12 août prochain, au Domaine Rouville, en Montérégie.

Écoutez la gardienne de la Victoire de Montréal, Ann-Renée Desbiens, discuter de ce projet, vendredi, au micro de Daphnée Malboeuf et de Philippe Cantin.