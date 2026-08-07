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Moyen-Orient et Ukraine

Accord Iran-Oman et attaques contre le géant russe Wildberries

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Entendu dans

Cantin le matin

le 7 août 2026 08:29

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Alexandra Szacka
Alexandra Szacka
Accord Iran-Oman et attaques contre le géant russe Wildberries
Alexandra Szacka / Cogeco Média

L'Iran et le Sultanat d'Oman seraient sur le point d'annoncer un accord temporaire sur le contrôle de la navigation dans le détroit d'Ormuz, sans imposer de tarifs ni de permis.

Sur le front est-européen, l'Ukraine intensifie ses attaques de drones ciblées contre les entrepôts de Wildberries, le géant du commerce électronique en Russie.

Selon la spécialiste en politique internationale Alexandra Szacka, cette stratégie ukrainienne vise à sensibiliser directement la population russe aux réalités du conflit, tout en fragilisant le système bancaire d'État et la logistique militaire adverse.

Écoutez le compte-rendu de Alexandra Szacka, journaliste et autrice basée en Europe, vendredi à Cantin le matin

«C'est un peu comme ce que les Ukrainiens ont fait avec les raffineries de pétrole [...] forcer un peu le public russe à voir cette guerre.»

Alexandra Szacka

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