Moyen-Orient et Ukraine

L'Iran et le Sultanat d'Oman seraient sur le point d'annoncer un accord temporaire sur le contrôle de la navigation dans le détroit d'Ormuz, sans imposer de tarifs ni de permis.

Sur le front est-européen, l'Ukraine intensifie ses attaques de drones ciblées contre les entrepôts de Wildberries, le géant du commerce électronique en Russie.

Selon la spécialiste en politique internationale Alexandra Szacka, cette stratégie ukrainienne vise à sensibiliser directement la population russe aux réalités du conflit, tout en fragilisant le système bancaire d'État et la logistique militaire adverse.

Écoutez le compte-rendu de Alexandra Szacka, journaliste et autrice basée en Europe, vendredi à Cantin le matin.