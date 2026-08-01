Début du festival Fierté Montréal

Le festival Fierté Montréal, qui débute en ce 1er août, lancera ses festivités dans un contexte où la haine et la violence, notamment envers les personnes de la communauté LGBTQ+, semblent en hausse.

Selon Raphaël Provost, directeur général d'Ensemble pour le respect de la diversité, le phénomène s'étend toutefois bien au-delà de cette communauté.

Écoutez Raphaël Provost faire le point, samedi matin, au micro de l'animateur Jean-François Baril.